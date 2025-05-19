Общество

Студенты Псковского агротехнического колледжа примерили на себя роль приставов

Студенты Псковского агротехнического колледжа побывали на экскурсии в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Они узнали о работе судебных приставов, поучаствовали в интерактивных играх и даже попробовали себя в роли сотрудников службы — от проверки порядка в зале суда до ареста автотранспортного средства.

«Особый интерес вызвали спецсредства приставов и процедура дактилоскопии: желающие смогли провести дактилоскопирование с помощью профессиональных материалов», - сообщили в УФССП.

После экскурсии с ребятами пообщался главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Он ответил на вопросы школьников и подчеркнул важность работы в органах принудительного исполнения.

«Экскурсия помогла ребятам лучше понять работу сотрудников органов принудительного исполнения и их значение для правопорядка», - добавили в ведомстве.