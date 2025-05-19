Общество

Минфин по-прежнему выступает за продажу пива на стадионах

Министерство финансов России по-прежнему выступает за продажу пива на стадионах. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос о том, изменилась ли позиция министерства насчет продажи пива на стадионах, замминистра сказал: «Нет. Мы работаем в правительстве, поэтому правительство должно принять соответствующее решение».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о необходимости возвращения продажи пива на стадионы.

В октябре 2024 года замминистра заявлял, что министерство финансов поддерживает разрешение продажи пива на стадионах, но окончательное решение за правительством.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия», пишет ТАСС.