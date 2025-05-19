Общество

Андрей Беляев: Капремонты в образовательных учреждениях идут по плану

В образовательных учреждениях города Великие Луки активно продолжаются капитальные ремонты, сообщается на странице главы администрации города Великие Луки Андрея Беляева в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / «ВКонтакте»

Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Семья» и направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей.

В детском саду №5 в настоящее время идут демонтажные работы. Это первый этап масштабной реконструкции, в ходе которой здание детсада будет приведено в соответствие с современными стандартами.

Капитальный ремонт продолжается и в школе №7. Работы ведутся по нескольким направлениям: завершается замена окон (остался только первый этаж), идёт заливка полов (также остался первый этаж), а на третьем этаже выполняются штукатурные работы и монтаж новой электропроводки. Все работы идут по графику, сообщил Андрей Беляев.

«Администрация города держит ситуацию на контроле, подчеркивая важность своевременного и качественного выполнения всех этапов ремонта», - заключил глава администрации.