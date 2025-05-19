Общество

Российские омбудсмены предложили увеличить выплаты для ветеранов боевых действий

В Екатеринбурге под руководством уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой прошел всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, посвященный защите прав участников и ветеранов боевых действий. В его работе принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Он выступил на одном из мероприятий, посвященных защите трудовых прав ветеранов СВО и членов их семей.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В память об умерших от ран и болезней в госпиталях Свердловска в период Великой Отечественной войны уполномоченные по правам человека со всей России вместе с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым возложил цветы к Вечному огню в Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. «Данный мемориал – место поклонения екатеринбуржцев – играет важную роль в деле сохранения исторической памяти, преемственности поколений, воспитания молодежи в духе любви к Родине, сбережения непреходящих духовно-нравственных ценностей», - сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

В рамках программы всероссийского координационного совета региональные омбудсмены посетили и ознакомились с работой Свердловского клинического госпиталя для ветеранов войн, а также легендарного завода «Уралтрансмаш» — одного из старейших машиностроительных заводов России. «Предприятие основано в 1817 году – в позапрошлом веке! За свою долгую и яркую историю оно стало символом инженерной мысли, промышленной мощи и надёжности. Как и в годы Великой Отечественной войны, уральская земля – надежный производитель современных вооружений», - отметил Дмитрий Шахов.

Ключевыми темами всероссийского совещания стали:

проблемы реализации социальных гарантий и защиты прав военнослужащих;

основания для увольнения с воинской службы;

адаптация и реабилитации участников и ветеранов боевых действий;

защита прав членов семей участников боевых действий;

разработка алгоритма действий по поиску без вести пропавших;

патриотическое воспитание молодежи с привлечением участников СВО и ветеранов боевых действий;

бесплатная юридическая помощь участникам СВО и членам их семей.

В обсуждении приняли участие: начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; врио губернатора Свердловской области Денис Паслер; заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов; председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина; председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова; полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Сергей Брилка; первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина; заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации Олег Мосеев; депутаты Государственной Думы и сенаторы Российской Федерации; представители других органов исполнительной власти, институтов гражданского общества, Фонда «Защитники Отечества», ученые и эксперты.

В адрес участников корсовета направили свои приветствия председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Уполномоченные по правам человека в регионах поделились опытом и выработали конкретные предложения в адрес органов государственной власти, направленные на совершенствование законодательства в сфере защиты прав участников и ветеранов боевых действий. Так, подготовлены предложения к федеральным органам государственной власти рассмотреть вопрос об увеличении ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий с учетом дифференцированного подхода; разработать единый стандарт комплексной медико-психологической реабилитации участников СВО; расширить сеть бесплатных подготовительных курсов для поступления в вузы, чтобы участники СВО могли подтянуть нужные предметы.

С учетом практики зарубежных стран региональные омбудсмены обсудили разработанную в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ концепцию закона о без вести пропавших. Данный проект направлен на согласование в Международный комитет Красного Креста.