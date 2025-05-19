Общество

До +26 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 мая

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 23 мая, сообщили в региональном гидрометцентре.

Фотография: Анна Тягунова / ПЛН

Ночью небольшой дождь. Днем кратковременные дожди, местами грозы. Будет дуть южный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, при грозе местами порывы от 15 до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется от +18 до +23 градусов, по юго-востоку до +26 градусов. Атмосферное давление низкое.