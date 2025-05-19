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Общество

Самые популярные операции перечислил пластический хирург 

22.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Современные методы пластической хирургии позволяют не только улучшить внешний вид, но и повысить качество жизни пациентов, восстановить функции организма и бороться с возрастными изменениями. Известный российский пластический хирург - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, член ISAPS, РОПРЭХ Андрей Леликов отметил, что в настоящее время в арсенале пластического хирурга достаточно много различных методик, которые дают возможность вернуть молодость, красоту лица и тела.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

«На обращение за помощью к пластическому хирургу влияет множество факторов. Это и возраст, и образ жизни, и личные предпочтения женщины. Так, например, в более молодом возрасте актуальны операции пластики груди. Это увеличение, уменьшение, коррекция формы груди, удаление жировых отложений, улучшение контуров тела, пластика живота. Очень часто выполняется ринопластика. Если брать более зрелый возраст, это ближе к 40 годам, когда уже начинают проявляться первые признаки старения организма, то здесь на первый план выходят такие операции, как блефаропластика», - отметил Андрей Леликов.

По словам пластического хирурга, к 45 годам у женщин становятся востребованными пластика лица, шеи, различные методики, которые позволяют вернуть молодость лица. Хотя в этом возрасте также становятся актуальны операции по телу, пишет RuNews24.ru.

«Также есть определённая сезонность проведения операций. Допустим, к лету чаще начинают делать операции на теле. Это увеличение груди, липоаспирации, удаление жира, чтобы к лету приобрести хорошую фигуру. Ближе к осени, когда наступает прохладное время года, чаще выполняются операции на лице, так как в основном операция на лице требует более длительного восстановления. Из-за этого визуально приходится скрывать наличие повязок на лице. Это возможно сделать в более прохладное время года, когда допустимо ношение платков, шляп», - добавил специалист. 

Примечательно, что ринопластику - операцию по коррекции формы носа - делают круглый год. Также пластической хирург отметил, что сегодня популярность пластической хирургии резко увеличилась.

«Если сравнивать 30 лет назад, когда я начинал свою практику, то популярность пластической хирургии была на значительно более низком уровне. Тогда люди были более консервативны и скрывали сделанные пластическим хирургом операции. Результаты не афишировали. Это сейчас пластическая хирургия очень популярна. Люди не стесняются того, что была сделана пластическая операция, наоборот, это является дополнительным фактором, который показывает, что человек следит за собой, имеет такую возможность. Это находится действительно в тренде», - резюмировал Андрей Леликов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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