Общество

Бизнес-омбудсмен раскритиковал дизайн-код Пскова для ларьков

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев направил заключение в адрес разработчиков в связи с проведением публичных консультаций в рамках оценки регулирующего воздействия проекта постановления администрации города Пскова «Об утверждении Правил размещения и оформления нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова».

В текущем году администрация города Пскова разработала дизайн-код по нестационарным торговым объектам, отдельно регламентирующий не только внешний вид объектов, условия размещения, но и вопросы по обеспечению доступа маломобильных граждан к этим НТО.

Аркадий Мурылев отметил, что в новом документе городскими властями в целом не учтено, что дизайн-код существенно меняет конструктивные особенности большинства уже существующих НТО, хотя указанные объекты уже проходили согласование и предприниматели несли затраты на их изготовление.

На текущий момент, как отметил бизнес-омбудсмен, целесообразно распространить правила, которые предполагают существенное изменение НТО, в том числе его конструктивных особенностей (остекление, изменение дверных проемов, установка пандусов и платежных систем и др.) и затрагивают удаленность мест расположения от различных объектов лишь на вновь устанавливаемые НТО, а правила, касающиеся внешнего облика НТО могут быть применимы к существующим НТО через переходный период.

«В данном виде указанный проект не может быть принят и требует доработки с учетом мнения предпринимательского сообщества» - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.

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Ознакомиться с проектом постановления администрации города Пскова «Об утверждении Правил размещения и оформления нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова» можно на официальном сайте муниципальное образование «Город Псков».