Общество

МТС прокачала сеть в Пскове к последним звонкам

Цифровая экосистема МТС расширила покрытие 4G в столице региона к предстоящему празднику выпускников школ. Модернизация мобильной связи и интернета коснулась района улицы Кузбасской Дивизии ― густонаселенного жилого массива, где находятся крупные учебные заведения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила в компании.

Новое телеком-оборудование МТС заработало в преддверии последних звонков в Пскове. Выпускники школ на улице Кузбасской Дивизии и их родители смогут отправлять фотографии и видео праздника в режиме реального времени за несколько секунд благодаря улучшенному покрытию 4G МТС. В следующем учебном году качество связи также позволит полноценно организовать обучение и досуг школьников с помощью актуальных цифровых инструментов.

Расширение покрытия 4G МТС отразится и на цифровой жизни многоквартирных домов, больниц и офисов компаний, расположенных в близлежащих домах. Улица Кузбасской Дивизии – еще и крупная транспортная развязка, так что автомобилистам, использующим эту магистраль как способ избежать пробок в центре города, возросшее качество связи поможет пользоваться навигаторами и оставаться на связи с близкими даже в дороге.