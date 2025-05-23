Общество

Состоялось торжественное закрытие фестиваля «Псковское вече»

В Псковском филиале Университета ФСИН России подвели итоги научных, спортивных и творческих мероприятий, которые в течение недели проходили с участием образовательных организаций высшего образования России в рамках XVIII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе университета.

Фотографии: Псковский филиал Университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поздравил всех с успешным завершением фестиваля и поблагодарил его участников за интересную и плодотворную работу.

«Спасибо нашим гостям: именно благодаря вам фестиваль превратился в настоящий праздник дружбы, ярких эмоций и творческих находок. Мы с нетерпением будем ждать встречи с вами на следующий год!» – отметил Александр Сысоев.

На торжественном мероприятии были объявлены победители межвузовского интеллектуального турнира «Золотая звезда», который включал в себя четыре этапа: первый – по правилам игры «Брейн-ринг», второй – интеллектуальная дуэль, третий – «Своя игра» и завершающий этап по правилам «Что? Где? Когда?». По итогам турнира победу одержала команда Вологодского института права и экономики ФСИН России. Команда Владимирского юридического института ФСИН России – серебряный призер интеллектуальных игр. Почетное третье место у команды Института права, экономики и управления Псковского государственного университета.

Победители и призеры XX Международной научно-теоретической конференции «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов» были награждены дипломами, руководители делегаций фестиваля – благодарственными письмами, а также памятными сувенирами.

Фестиваль «Псковское вече» завершился гала-концертом.

В ходе фестиваля в Псковском филиале Университета ФСИН России состоялись научно-теоретическая конференция, круглые столы, олимпиада по иностранному языку, а также межвузовский интеллектуальный турнир «Золотая звезда», конкурс красоты и творчества «Мисс «Псковское вече», спортивно-прикладная эстафета и другие мероприятия фестиваля.