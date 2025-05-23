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Общество

День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая

24.05.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей словенских. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Учёные считают, что славянская письменность была создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.

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Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры. Поэтому эта дата важна не только как церковно-государственное торжество, но и как напоминание о значении письменного слова, поскольку объединяет историю, духовность и национальное самосознание.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

День памяти этих святых, который Церковь отмечает 24 мая, как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии ещё в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Белоруссию, Молдову, Украину.

В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия, пишет calend.ru.

Также традиционно в честь праздника проводится Международная научная конференция «Славянский мир: общность и многообразие» и проходит церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учреждённой решением Священного синода Русской православной церкви. Ею награждаются государственные и общественные деятели, деятели литературы и искусства за сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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