Культура

Тарабарский язык освоят гости «Михайловского» в День славянской письменности

На специальных, приуроченных к празднованию Дня славянской письменности и культуры занятиях «Азбука — к мудрости ступенька» 24 мая могут побывать гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Классе русской письменности и словесности в Пушкинском Заповеднике

Фото: служба информации «Михайловского»

В Классе русской письменности и словесности в Центре творческих музейных программ всех желающих познакомят с историей возникновения русской азбуки. Участникам программы «разъяснят» кириллицу и глаголицу, а ещё расскажут об интересных записях-артефактах, над расшифровкой которых вот уже более семидесяти лет бьются ученые-лингвисты.

«Кроме того, наши гости смогут написать письмо на тарабарском языке, каким на Руси на протяжении многих веков пользовались для составления секретных посланий, все, кому было что утаивать от посторонних глаз — от правителей и дипломатов до заговорщиков и даже особо продвинутых школяров, пишущих шпаргалки. Так, Дмитрий Зиберов в своей книге «Приказ тайных дел и его люди» пишет, что тарабарщину часто использовал для шифровки секретных документов сам патриарх Московский и Всея Руси Филарет (Фёдор Никитич Романов) — политический деятель Смутного времени. Известна и написанная на тарабарщине грамота царя Алексея Михайловича, в которой он приказывает подьячему Григорию Никифорову «…проведать подлинно, сколько ратных людей и каких в Риге и в иных городах по сей стране», — рассказали в «Михайловском».

В Пушкинском Заповеднике также напомнили, что история праздника восходит к церковной традиции — дню памяти равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия, бытовавшей в Болгарии ещё в X—XI веках. В СССР 24 мая было объявлено Праздником славянской культуры и письменности в 1985 году, когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия. В постсоветской России постановление о ежегодном проведении «Дней славянской культуры и письменности» было принято в январе 1991 года. В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» этот праздник отмечают традиционно, всякий раз предлагая гостям новые программы, мастер-классы, квесты, лингвистические игры, викторины и много другое.

Центр творческих музейных программ Пушкинского Заповедника расположен в деревне Бугрово Пушкиногорского района, у въезда в Михайловские рощи, уточнили в учреждении.