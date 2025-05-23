Общество

Фестиваль «Семья в деле» прошел в Псковской области

Член Общественного совета при управлении МВД России по Псковской области и председатель Псковской областной организации «Российский Союз молодежи» Алёна Иванова реализовала проект – «Семья в деле». Семейный фестиваль в нашем регионе прошел впервые. Участники - молодые и многодетные семьи Псковской области, а также семьи участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Программа фестиваля насыщенная: были организованы интерактивы, встречи с психологами, конкурсы. Мамы, папы и их дети соревновались в пении под гитару, спортивном ориентировании, кулинарном мастерстве.

Кроме основных мероприятий участники могли посетить тематические площадки и выполнить игровые задания на сплочение. Цель трехдневного фестиваля – дать возможность каждой семье провести несколько дней вместе без гаджетов и смартфонов.

«Этот фестиваль показал нам насколько в современных реалиях важно собираться семьями, общаться, обмениваться опытом и просто вместе весело проводить время. Мы получили огромное количество отзывов, что, наконец, все пообщались. Главное, что фестивалем остались довольны и взрослые, и дети. Поэтому мы планируем расти дальше, расширять горизонты, сделаем форум и сможем пригласить к участию еще больше псковских семей», - рассказала Алёна Иванова.

Отметим, что фестиваль организован при поддержке Росмолодежи, основная его цель - сохранение семейных традиций и ценностей.