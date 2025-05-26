Общество

Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет

Российские школьники получат линейку единых школьных учебников по всем предметам в течение трех лет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.

«В течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам», — сказал он журналистам.

По словам Кравцова, сейчас готовятся учебники по естественно-научным предметам: физике, химии, биологии.

«Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией», — добавил глава Минпросвещения.

Кроме того, министерство решило совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подготовить учебники для углубленного изучения естественно-научных предметов.

С 1 сентября в школах появится обновленный единый учебник истории для 5-9-х классов, а в следующем году планируется ввести единые учебники по обществознанию и духовно-нравственной культуре, пишет РИА Новости.