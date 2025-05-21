Общество

Ремонт школы в Локне обойдётся в более чем 120 миллионов рублей

Ремонт Локнянской средней общеобразовательной школы в следующем году обойдётся в более чем 120 миллионов рублей, сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в эфире программы «Гайд-парк» на радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мой главный приоритет — действовать здесь и сейчас. Я хотел как можно быстрее запустить инструменты, которые можно активировать сразу. Речь идёт об инициативном бюджетировании, ТОСах и национальных проектах. Моя цель — чтобы эти программы заработали в том или ином виде», — заявил Иван Белугин.

По его словам, длительное время не удавалось запустить процесс ремонта школ, но сейчас заключен контракт, разрабатывается проектно-сметная документация.

Иван Белугин уточнил, что локнянская школа попадет в список ремонтируемых объектов уже в следующем году, а Башовская школа — чуть позже, в 2027 году. Основная сложность Башовской школы — состояние фасада красивого исторического здания, а также необходимость ремонта спортивного зала.

Общая сумма затрат на ремонт локнянской школы — 120 миллионов рублей, ещё 8 миллионов рублей будут потрачены на закупку необходимого оборудования.

«Это значительные средства. Мы не можем позволить себе провал. Будем работать с командой, которая сформировалась в 2024 году. Да, были трудности, многие без опыта, но я считаю, что 2025 год начался для нас спокойнее. Мои заместители начинают понимать, как влиять на различные вопросы», - подчеркнул глава округа.