Общество

45-я сессия Псковского областного Собрания переносится на 3 июня

Очередная 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов переносится. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, утвержденную ранее повестку заседания депутаты рассмотрят во вторник, 3 июня.

Фото: Псковской областное Собрание

Парламентарии заслушают доклад губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год, обсудят изменения в среднем образовании на региональном и федеральном уровне в рамках «парламентского часа», а также рассмотрят ряд областных законопроектов и законодательных инициатив.

Заседания профильных комитетов законодательного органа пройдут накануне сессии, 2 июня. В этот же день состоятся запланированные встречи главы региона со всеми фракциями политических партий в Собрании.