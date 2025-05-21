Общество

За срыв сроков капремонта лифта в псковской больнице подрядчика признали недобросовестным

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Псковской области приняло решение включить предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Причиной стало нарушение условий контракта на капитальный ремонт пассажирского лифта, заключённого между Псковской городской поликлиникой и представителем бизнеса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФАС.

Псковская городская поликлиника объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирского лифта 7 мая 2024 года. Стоимость контракта составила 4 миллиона 95 тысяч 396 рублей.

Исполнитель неоднократно обращался к заказчику с просьбой продлить сроки исполнения контракта, заказчик соглашался их продлить. Однако позже заказчик принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Псковское УФАС России решило включить представителя бизнеса в РНП сроком на 2 года.