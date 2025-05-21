Краеведческий семейный фестиваль «ЛюбятовФест» пройдет в Пскове 31 мая

Детский сад №29 города Пскова объявляет о скором открытии первого краеведческого семейного фестиваля «ЛюбятовФест», посвящённого истории и культуре микрорайона Любятово, он стартует 31 мая в 10.00. Участие открыто для семей с детьми от 6 лет, учащихся образовательных учреждений и молодёжи до 25 лет, проживающей в микрорайоне Любятово, сообщили Псковской Ленте Новостей в дошкольном учреждении.
Проект фестиваля выиграл грант в конкурсе «Гранты Первых». Основная задача мероприятия — привлечение внимания школьников и молодёжи к изучению истории микрорайона, пропаганда сохранения исторического наследия и культурных традиций.
Уже установлена сцена, где юные артисты будут демонстрировать свои таланты. Активно украшается пространство: гирлянды, цветы и тематические декорации, которые создадут атмосферу праздника.
Официальное открытие фестиваля назначено на 31 мая в 10:00.
Проект реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых».