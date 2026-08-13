Вера в карты и руны снимает тревогу, рассказала расстановщик

Существует стереотип, что магическое мышление связано с эпохой первобытных людей. В XXI веке все больше людей так или иначе предпринимают действия исходя из магического мышления, и причин этому много. Это не означает, что перед нами «необразованный» человек. В любые кризисные времена люди из-за экзистенциальной неопределенности начинают совершать ритуалы для благополучия и защиты. И здесь магическое мышление закрывает три фундаментальных психологических аспекта. О них подробнее рассказала расстановщик, сертифицированный коуч ICF (международная некоммерческая организация, которая занимается развитием профессии коучинга, установлением профессиональных стандартов и сертификацией коучей - ред.) Олеся Валиуллова.

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Во-первых, невыносимость неизвестности. Человеческая психика и мысли в голове — это машина по прогнозированию.

«Мы не выносим неопределенности, мозг воспринимает её как угрозу. Когда нет продаж или закрывается бизнес, рациональность говорит: "Я не знаю, почему так случилось". А магическое мышление мгновенно отвечает: "Я знал, что так будет, ведь карты, руны и звезды это предсказали". На самом деле вера в это снимает тревогу, возвращая иллюзорное чувство контроля. По сути, успокаивает нервную систему», — объяснила Олеся Валиуллова.

Во-вторых, потребность в нарративе, объясняющем страдания в жизни и судьбе. Психике нужна «история», чтобы интегрировать травму. Теории заговора и «порча» дают эту историю и позволяют снять с себя тяжесть ответственности и переложить вину на внешний локус контроля, то есть окружающий мир.

В-третьих, наша взрослая рациональность говорит: «Я сам справлюсь». Но в моменты кризиса активируется детская часть, которой нужен кто-то, кто «знает лучше», кто защитит.

«Гадалка, таролог или гуру становятся проекцией этой спасительной фигуры высшего порядка. Человек делегирует ей свою волю, потому что в данный момент слишком устал или напуган, чтобы не нести ответственность самому. Важно просто признать свое чувство страха», — добавила Олеся Валиуллова.

Эксперт поясняет, что человек верит в гадалок, потому что боится неопределенности и хаоса: «Моя задача — не высмеять этот страх, а дать ему пространство. Я работаю с клиентами так: «Я вижу, что вам нужна опора. Давайте найдем её внутри вас. Давайте посмотрим на тот конфликт — например, родовые сценарии, непрожитые травмы, — из-за которого вы чувствуете себя не на своем месте».

После расстановок неопределенность распутывается, и потребность в иллюзорном контроле уходит. Человек снова может опираться на свой рациональный ум, закрываются «дыры», но теперь уже в союзе с чувствами, пишет RuNews24.ru.