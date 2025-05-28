Общество

В Псковской области почти 8 тысяч горшочных растений запрещены к ввозу в РФ

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска Бурачки в Себежском районе государственный инспектор управления Россельхознадзора запретил ввоз 7 923 горшочных растений для защищенного грунта, выращенных в Нидерландах. Подкарантинная продукция следовала в Республику Киргизия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля установлено, что в фитосанитарном сертификате отсутствовала информация о том, что подкарантинная продукция произведена в зоне, местах и (или) участках производства, свободных от карантинных вредных организмов. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

Ввоз растений в горшках на территорию ЕАЭС запрещен.