Общество

Вопрос вывоза ТКО и благоустройства обсудили на острове Залита

Комплекс поручений сформировала во время рабочего выезда на остров Залита глава Псковского района Наталья Федорова и ее заместитель Юрий Кремнев, сообщается на странице главы района в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Провели выезд на остров Залита, где вместе с заместителем Юрием Кремневым, представителями комитета по социально-экономическому развитию и специалистом отдела муниципального контроля проработали комплекс вопросов», - сообщила Наталья Федорова.

Она отметила, что на острове проводится покос травы. Площади общественных территорий значительные, работа ведется ежедневно.

«Важно, чтобы собственники земельных участков подключались к этому процессу: вопрос существенный не только в плане внешнего вида территории, но и безопасности в пожароопасный период», - сказала глава района.

Она также обсудила вопрос спила аварийных деревьев на местном кладбище. В сложных ландшафтных условиях он производится промышленными альпинистами.

Кроме того, обсудили вопросы необходимости ремонта двух колонок, и нескольких фонарей уличного освещения. С жителями оговорили график выездной работы фельдшера и организации диспансеризации. Также посетила школу, поздравила учеников с окончанием учебного года. Обсудили их ознакомительную поездку в Остенскую школу, где им предстоит учиться в дальнейшем: ребятам понравилась организация учебного процесса и большое число учеников – на островах их совсем мало, а детям хочется общения», - сказала Наталья Федорова.

Также обсуждался вопрос сбора и вывоза ТКО.

«Региональному оператору не просто организовать транспортировку по воде. Однако, за текущий навигационный период вывоз мусора осуществлен уже дважды. Посмотрели накопленные объемы ТКО и сроки вывоза. В целом по итогам рабочей поездки сформирован ряд поручений профильным подразделениям администрации», - заключила глава района.