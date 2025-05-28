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Общество

На «Госуслугах» добавят возможность подтверждения смены пароля доверенным лицом

30.05.2025 11:09|ПсковКомментариев: 0

Минцифры РФ в III квартале 2025 года реализует на портале «Госуслуги» возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Минцифры в III квартале реализует возможность подтверждения смены пароля на «Госуслугах» доверенным лицом. При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на «Госуслугах», - сказал министр.

Шадаев пояснил, что включение этой функции будет добровольным и поможет защитить аккаунт от мошенников. Так как подтверждать смену пароля нужно будет не только владельцу аккаунта, но и тому человеку, которого он выбрал доверенным лицом, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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