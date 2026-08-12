День подсолнечника отмечают в России сегодня, 12 августа.

Изображение сгенерировано нейросетью

День подсолнечника — неофициальный праздник, которому в этом году исполнилось ровно 25 лет. Он появился в 2001 году по инициативе фонда «Русский мир» с целью привлечения внимания к значимости подсолнечника в культуре и природе страны.

В этот день могут проводиться различные мероприятия, посвященные подсолнечнику и его символике, например, фестивали и выставки с представлением крупных и красивых экземпляров подсолнухов, различные конкурсы, связанные с культурой и выращиванием подсолнухов, или фотосессии на фоне подсолнечных полей.