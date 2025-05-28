Общество

Жилье в Пскове в 2024 году получили 69 детей-сирот

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством затронул в своем отчете глава города Пскова Борис Елкин в рамках 36-го заседания Псковской городской Думы 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

69 жилых помещений приобретено за счет лимитов 2024 года для предоставления детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого помещения.

Также в 2024 году управлением по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова обеспечены жилой площадью 130 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.