С начала сезона клещи в Псковской области покусали более тысячи человек

С 22 по 28 мая в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 163 человека, в том числе 33 ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона от клещей пострадали 1 112 человек, в том числе 272 ребенка.
Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:
|
|
Наименование территории
|
Всего
|
1
|
Бежаницкий
|
17
|
2
|
Великолукский
|
32
|
3
|
Гдовский
|
12
|
4
|
Дедовичский
|
62
|
5
|
Дновский
|
5
|
6
|
Красногородский
|
10
|
7
|
Куньинский
|
11
|
8
|
Локнянский
|
11
|
9
|
Невельский
|
43
|
10
|
Новоржевский
|
31
|
11
|
Новосокольнический
|
15
|
12
|
Опочецкий
|
56
|
13
|
Островский
|
39
|
14
|
Палкинский
|
12
|
15
|
Печорский
|
24
|
16
|
Плюсский
|
3
|
17
|
Порховский
|
47
|
18
|
Псковский
|
61
|
19
|
Пустошкинский
|
42
|
20
|
Пушкиногорский
|
20
|
21
|
Пыталовский
|
6
|
22
|
Себежский
|
13
|
23
|
Стругокрасненский
|
37
|
24
|
Усвятский
|
8
|
25
|
Псков
|
342
|
26
|
Великие Луки
|
153
|
Всего по области
|
1112
По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, неорганизованные места отдыха.
По состоянию на 28 мая года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1112 человек) на 34,3% меньше, в том числе детей (272) – на 34,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 годы).
За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1046 человек, в том числе детей – 267.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1378 клещей, из них снятых с пострадавших – 778 (за неделю 404), из природных биотопов – 600.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у 1 взрослого и 1 ребенка, один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого.
За январь-апрель 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.
Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях– 190 га.
В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.