Общество

С начала сезона клещи в Псковской области покусали более тысячи человек

С 22 по 28 мая в медицинские организации Псковской области по поводу присасывания клещей обратилось 163 человека, в том числе 33 ребенка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона от клещей пострадали 1 112 человек, в том числе 272 ребенка.

Число обращений граждан по поводу присасывания клещей по муниципальным образованиям Псковской области с нарастающим итогом:

Наименование территории Всего 1 Бежаницкий 17 2 Великолукский 32 3 Гдовский 12 4 Дедовичский 62 5 Дновский 5 6 Красногородский 10 7 Куньинский 11 8 Локнянский 11 9 Невельский 43 10 Новоржевский 31 11 Новосокольнический 15 12 Опочецкий 56 13 Островский 39 14 Палкинский 12 15 Печорский 24 16 Плюсский 3 17 Порховский 47 18 Псковский 61 19 Пустошкинский 42 20 Пушкиногорский 20 21 Пыталовский 6 22 Себежский 13 23 Стругокрасненский 37 24 Усвятский 8 25 Псков 342 26 Великие Луки 153 Всего по области 1112

По местам присасывания клещей преобладают участки по месту жительства в сельских поселениях, дачные товарищества, неорганизованные места отдыха.

По состоянию на 28 мая года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (1112 человек) на 34,3% меньше, в том числе детей (272) – на 34,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2014-2024 гг. (исключая 2020 и 2021 годы).

За аналогичный период 2024 года количество обратившихся составило 1046 человек, в том числе детей – 267.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1378 клещей, из них снятых с пострадавших – 778 (за неделю 404), из природных биотопов – 600.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,13%,

иксодовым клещевым боррелиозом – 23,26%,

моноцитарным эрлихиозом человека – 3,34%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,77%.

В 2025 году зарегистрировано два случая клещевого вирусного энцефалита у 1 взрослого и 1 ребенка, один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у взрослого.

За январь-апрель 2025 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинировано 1725 человек, в том числе 29 детей.

Продолжается проведение акарицидных обработок, обработано 675 га, в том числе в летних оздоровительных лагерях– 190 га.

В городах Псков и Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.