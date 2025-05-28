Общество

Антон Мороз поздравил с предстоящим праздником Детскую деревню SOS - Псков

В преддверии Дня защиты детей вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз направил поздравление коллективу и воспитанникам Детской деревни SOS - Псков.

Фото: Антон Мороз / Telegram

С момента основания благотворительной организации СРО «Балтийский строительный комплекс» поддерживает воспитанников и педагогов детской деревни.

«Сердечные слова благодарности выражаю всей команде Детской деревни SOS — за ваш самоотверженный труд, за искреннюю заботу, за то, что вы создаёте для детей не просто безопасную среду, а настоящую семью, где каждый ребёнок чувствует себя любимым и нужным! Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы поддерживать вас, помогать в развитии, участвовать в ваших добрых инициативах и радоваться вместе каждому шагу вперёд», - написал Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Ранее в Псковской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 19 по 21 мая в 12 муниципальных округах, а также с 19 по 25 мая — в Пскове, Антон Мороз набрал 71%.