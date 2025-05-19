Политика

Антон Мороз набрал 71% на предварительном голосовании «Единой России»

В Псковской области завершилось электронное предварительное голосование «Единой России», которое проходило с 19 по 21 мая в 12 муниципальных округах, а также с 19 по 25 мая — в Пскове, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского. Вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз набрал 71%.

Предварительное голосование проходило в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Избиратели определяли кандидатов, которые будут представлять партию на выборах депутатов Собраний депутатов первого созыва.

Также с помощью предварительного голосования выбрали кандидата от партии на дополнительные выборы в Собрание депутатов Струго-Красненского округа по одномандатному избирательному округу №3.

В Пскове по итогам электронного предварительного голосования определили кандидата от партии на дополнительных выборах депутата городской Думы по округу №3. Наибольшее количество голосов (71%) набрал – Антон Мороз, заместитель гендиректора строительной компании «ЕвроСол».

«Предварительное голосование вновь подтвердило востребованность цифрового формата и активность избирателей, заинтересованных в будущем своих территорий. Итоги ПГ станут основой для формирования партийных списков кандидатов на выборах, предстоящих в Единый день голосования в 2025 году. Впереди — утверждение итогов и подготовка к выдвижению кандидатов», - отметил Александр Козловский.