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В Пскове завершился 4-й Международный поход «Наследие»

В Пскове завершился трехдневный Международный поход «Наследие», посвященный памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие собрало около 130 участников из Москвы, Псковской области, Пермского и Забайкальского краёв, Удмуртской Республики, Витебской области Республики Беларусь, а также впервые — молодежные делегации из Новгородской, Смоленской и Томской областей.

За три дня участники проходили разнообразные квесты, подготовленные организаторами, посещали Военно-исторический комплекс «Линия Сталина», возлагали цветы к памятнику воинам-десантникам легендарной 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. Также прошли военно-патриотическую викторину и спортивные соревнования. В рамках программы ребята состязались в стрельбе из пневматического оружия, демонстрировали навыки ориентирования на местности и правильного использования средств радиационной, химической и биологической защиты.

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Вечерами для участников и воспитателей были организованы просмотры патриотических фильмов и исполнение песен военных лет под гитару. Каждый вечер в лагере царила атмосфера единения и памяти, подчеркнули в УМВД.

Особое место заняли финальные соревнования — командный бой «Битва за флаг», после чего ребята пробовали себя в роли оператора БПЛА и сдавали нормативы ГТО.

Кроме того, подростки приняли участие в военно-спортивных состязаниях «Наследники Победы», приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам командных соревнований почетное третье место заняла команда Псковской области, серебро — команда Витебской области Республики Беларусь, а победу одержала команда из Пермского края.

«Самым трогательным моментом мероприятия стало прощание участников. Делегации обменялись контактами и впечатлениями от насыщенных дней, выразили желание встретиться вновь уже через год», - отметили в УМВД.

Международный поход «Наследие» стал ярким примером сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между молодыми поколениями.

«Организаторы выражают искреннюю благодарность всем гостям мероприятия за их активное участие», - добавили в УМВД.