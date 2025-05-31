Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
нейросети для предпринимателей
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
Агростартапы Псковской области
Так вот ты какой Благородный олень!
Сбор на лечение пенсионерки
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Правила электробезопасности
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
 
 
 
ещё Общество 31.05.2025 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН 31.05.2025 20:200 В Пскове завершился 4-й Международный поход «Наследие» 31.05.2025 19:400 В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с 1 июня 31.05.2025 19:200 Сергей Колесников о сокращении числа алиментщиков и наказаниях для должников 31.05.2025 18:400 Алкоголь не будут продавать в Псковской области в День защиты детей 31.05.2025 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН
 
 
 
Самое популярное 26.05.2025 19:310 На 24-м году жизни скончалась псковская поэтесса Валерия Чудская 26.05.2025 09:560 Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник 26.05.2025 18:240 Рейтингомер: Мороз-71%, «На-на» для членов профсоюза и новое дело экс-ректора Ильиной 29.05.2025 16:486 Губернаторы — держитесь! 26.05.2025 12:162 Момент движения BMW на Октябрьской площади в Пскове перед ДТП попал на видео
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове завершился 4-й Международный поход «Наследие»

31.05.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

В Пскове завершился трехдневный Международный поход «Наследие», посвященный памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие собрало около 130 участников из Москвы, Псковской области, Пермского и Забайкальского краёв, Удмуртской Республики, Витебской области Республики Беларусь, а также впервые — молодежные делегации из Новгородской, Смоленской и Томской областей.

За три дня участники проходили разнообразные квесты, подготовленные организаторами, посещали Военно-исторический комплекс «Линия Сталина», возлагали цветы к памятнику воинам-десантникам легендарной 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка. Также прошли военно-патриотическую викторину и спортивные соревнования. В рамках программы ребята состязались в стрельбе из пневматического оружия, демонстрировали навыки ориентирования на местности и правильного использования средств радиационной, химической и биологической защиты.

Вечерами для участников и воспитателей были организованы просмотры патриотических фильмов и исполнение песен военных лет под гитару. Каждый вечер в лагере царила атмосфера единения и памяти, подчеркнули в УМВД.

Особое место заняли финальные соревнования — командный бой «Битва за флаг», после чего ребята пробовали себя в роли оператора БПЛА и сдавали нормативы ГТО.

 

Кроме того, подростки приняли участие в военно-спортивных состязаниях «Наследники Победы», приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По итогам командных соревнований почетное третье место заняла команда Псковской области, серебро — команда Витебской области Республики Беларусь, а победу одержала команда из Пермского края.

«Самым трогательным моментом мероприятия стало прощание участников. Делегации обменялись контактами и впечатлениями от насыщенных дней, выразили желание встретиться вновь уже через год», - отметили в УМВД.

Международный поход «Наследие» стал ярким примером сохранения исторической памяти и укрепления дружбы между молодыми поколениями.

«Организаторы выражают искреннюю благодарность всем гостям мероприятия за их активное участие», - добавили в УМВД.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На что вы надеетесь жить в старости?
В опросе приняло участие 231 человек
31.05.2025, 21:000 Медаль за 50 лет совместной жизни вручили локнянским супругам 31.05.2025, 20:400 WhatsApp* прекратит поддержку версий для устаревших смартфонов с 1 июня 31.05.2025, 20:200 В Пскове завершился 4-й Международный поход «Наследие» 31.05.2025, 20:000 Генеральный Консул Франции в Санкт-Петербурге посетил «Михайловское»
31.05.2025, 19:400 В России начнут блокировать просроченные лекарства на кассах с 1 июня 31.05.2025, 19:200 Сергей Колесников о сокращении числа алиментщиков и наказаниях для должников 31.05.2025, 19:000 Умер американский композитор Альф Клаузен 31.05.2025, 18:400 Алкоголь не будут продавать в Псковской области в День защиты детей
31.05.2025, 18:260 Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 18:200 Какое имущество нельзя забрать за долги, рассказали псковские приставы 31.05.2025, 18:001 Более 500 чашек кофе сварили бесплатно на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 17:400 Места для парковки обозначили на время Дней Пушкинской поэзии
31.05.2025, 17:200 ФК «Псков» одолел «Металлист» со счетом 5:1 31.05.2025, 17:000 Праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.05.2025, 16:400 Умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова 31.05.2025, 16:200 Завершилась акция по сбору книг для деревень Псковской области
31.05.2025, 16:000 Пять концерта органной музыки состоятся в Пскове в июне 31.05.2025, 15:400 Праздник для детей провели в отделе конвоирования УФСИН 31.05.2025, 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 31.05.2025, 15:140 Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 14:590 Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове 31.05.2025, 14:420 Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове 31.05.2025, 14:400 Библиотекари Пскова и Смоленска подписали договор о сотрудничестве 31.05.2025, 14:360 Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 14:200 Условия для получения нагрудного знака «Доброволец России» напомнили псковичам 31.05.2025, 14:160 В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове 31.05.2025, 14:000 Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике 31.05.2025, 13:590 Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове
31.05.2025, 13:400 Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 13:400 Боровики выросли в Печорском районе 31.05.2025, 13:200 В Абхазии создадут материально-техническую базу Черноморского флота 31.05.2025, 13:120 Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове
31.05.2025, 13:000 Россиянам назвали настораживающие признаки мороженого 31.05.2025, 12:560 Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!» 31.05.2025, 12:540 Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 12:510 Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!»
31.05.2025, 12:400 Известные российские писатели примут участие в Днях Пушкинской поэзии 31.05.2025, 12:370 «Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 12:280 Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове 31.05.2025, 12:210 Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 12:200 Псковская певица Дарья Романова примет участие в финале конкурса «Родники.Дети» 31.05.2025, 12:000 Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 31.05.2025, 11:550 Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН 31.05.2025, 11:450 Стартовал конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН
31.05.2025, 11:400 Поговорили о важных 31.05.2025, 11:200 Обработку борщевика начнут в Новоржевском округе 31.05.2025, 11:000 За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн 31.05.2025, 10:400 На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы
31.05.2025, 10:200 Посвященная открытию обители фотовыставка проходит в Спасо-Елеазаровском монастыре 31.05.2025, 10:000 В РФ в 2024 году от гепатита C излечили более 2,3 тысячи детей 31.05.2025, 09:400 На подворье «Птичий дворик» скончался лосенок 31.05.2025, 09:200 В Псковской области стартовал четвертый Международный поход «Наследие»
31.05.2025, 09:000 Всемирный день без табака отмечается 31 мая 30.05.2025, 22:000 Способы противостоять буллингу на работе перечислил психолог 30.05.2025, 21:382 Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий 30.05.2025, 21:270 «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом. ВИДЕО
30.05.2025, 21:200 Псковичка попала в «ТОП-100 АССК России» 30.05.2025, 21:000 Кабмин до 1 августа примет решения для предоставления участков под нужды россиян 30.05.2025, 20:400 Портрет Федора Шуберта впервые представили в псковском музее 30.05.2025, 20:230 Праздник в честь Дня защиты детей организуют в Изборске 1 июня
30.05.2025, 20:000 «Вики-фест» пройдет в 4-й раз в Пскове 30.05.2025, 19:410 Экспонаты псковского музея станут темой Александро-Невских бесед 30.05.2025, 19:190 Активисты Международного клуба дружбы Псковской области приняли участие в мастер-классе по росписи 30.05.2025, 19:012 Белорусское молоко и сливочное масло не прошли контроль на госгранице в Псковской области
30.05.2025, 18:370 Отчет главы Пскова и памятник в Крестах: итоги 36-й сессии гордумы 30.05.2025, 18:260 Актёр Фёдор Степанов и музыкант Олег Бойко представят поэтическую композицию в «Михайловском» 30.05.2025, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: Готовимся к активному времяпрепровождению летом 30.05.2025, 18:240 «Семейные ценности»: Миссия «Многодетная семья». ВИДЕО
30.05.2025, 17:590 Приставы вынудили псковича оплатить долг за ДТП после изъятия телефона 30.05.2025, 17:520 Великолукская гордума приняла поправки в Устав города, устанавливающие одноглавую модель управления 30.05.2025, 17:510 Похитившего алкоголь псковича задержали росгвардейцы 30.05.2025, 17:500 Владимир Куприн покинул пост зампредседателя комитета по культуре Псковской области
30.05.2025, 17:470 Выставка «Дело в шляпе» во Дворе Постникова. ФОТОРЕПОРТАЖ 30.05.2025, 17:310 Победителей конкурса праздничного оформления витрин ко Дню Победы наградили в Пскове 30.05.2025, 17:300 «Хайпожоры»: Плюшевый тренд на монстров и «ответы» на ЕГЭ/ОГЭ. ВИДЕО 30.05.2025, 17:220 Два «японца» столкнулись на перекрестке улиц Розы Люксембург и Петровской в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru