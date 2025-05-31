Общество

31% псковичей мечтают о полете на Марс – опрос

3 из 10 псковичей мечтают о полете на Марс. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

31% псковичей хотели бы полететь на Марс: «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое». Большинство (69%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».

Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (37% против 25% соответственно). Чем моложе псковичи, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 33% среди респондентов до 34 лет и 22% среди горожан старше 45 лет.