Общество

В России в 2025 году вырос спрос на книги о беременности

Спрос на книги про беременность с января по май 2024-2025 года вырос на 20%, а в сегменте литературы по уходу за младенцем - на 16%, сообщили с пресс-службе розничной сети «Читай-город — Буквоед».

«Спрос на книги о беременности растет с каждым годом. За период с января по май 2023-2024 года продажи выросли на 6%. При этом за аналогичный период 2024–2025 — уже на 20%», - говорится в сообщении.

В топ-5 книг про беременность и подготовку к родам за 2025 год вошли «Девять месяцев вместе. Важнейшая книга будущей мамы» Татьяны Аптулаевой, «Я беременна что делать» Ольги Белоконь, «С любовью мама. Секреты спокойной беременности и материнства без эмоционального выгорания» М. Корнатт, «Я скоро мама» Ирины Чесновой, «Легкие роды. Все что нужно знать будущей маме о беременности» Нино Пипии и Анастасии Сафиной.

В категории книг про уход за новорожденными и первый год жизни в период с января по май 2024–2025 года спрос увеличился на 16%.

Продажи книг для отцов также выросли на 59%. Лидером продаж стала книга Тодда Майкла Детуайлера «Пападос. Иллюстрированный гайд для начинающих отцов», заключили в книжной сети.