Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с праздником детства

Сегодня Псков превратился в огромную игровую площадку – яркую, шумную и по-настоящему детскую. В Международный день защиты детей и их родителей вышли на праздник, чтобы вместе встретить лето, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На стадионе «Машиностроитель» около 2 тысяч юных спортсменов стали участниками забега «Мы – Чемпионы» и фестиваля «Безопасный город». Целые семьи участвуют в соревнованиях.

«Для маленьких мечтателей и творческих натур открылся особый мир фантазии и искусства в Детском парке, где каждый ребенок нашёл себе интересное занятие. А в парке Строителей на протяжении всего дня будут раздаваться звуки веселья и игр – до 19:00 гостей ждут увлекательные соревнования и захватывающие эстафеты.Поздравляю всех с праздником детства! Пусть каждый день будет таким же радостным и ярким, как сегодня! А мы продолжим работать, чтобы детство в нашем городе становилось ещё более светлым и счастливым!» - написал Борис Елкин.