Общество

В Псковском музее-заповеднике проходят мероприятия для детей и их родителей

В Псковском музее-заповеднике проходят мероприятия для детей и их родителей. Во Дворе Постникова юные посетители изучили архитектуру палат, рассмотрели устройство печей изнутри, узнали о торговых делах псковских купцов и даже прошли по внутристенным лестницам, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

В Палатах у Сокольей башни гости попали в волшебный мир русской сказки и узнали о быте и укладе людей в прошлом.

Псковский кремль стал местом притяжения будущих отважных воинов. Там прошли мастер-классы от клуба исторической реконструкции «Орден». Посетители поучаствовали в битвах на спортивных мечах, примерили на себя доспехи, посмотрели на состязания воинов и попробовали собственные силы.