IV Российско-белорусский форум «Индустрия медиа» стартовал в ПсковГУ

IV Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» открылся в Псковском государственном университете сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие объединило порядка 100 студентов из России и Беларуси.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Псковский государственный университет в четвертый раз собирает студенческие и молодёжные медиа. За прошедшие три года более 600 представителей вузов, студентов-медийщиков и сотрудников пресс-служб стали частью проекта. Здесь сформировалось единое сообщество, объединившее представителей более 70 вузов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Участники проекта создали более 200 единиц медиаконтента. На конкурс, который предшествует форуму, за четыре года авторы направили более 300 студенческих медиаработ. В зале собрались представители двух стран: Российской Федерации и Республики Беларусь.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам с приветственным словом в своем видеообращении:

«Друзья, искренне рад приветствовать вас на четвёртом российско-белорусском форуме студенческих медиа «Индустрия медиа». Псковская земля издавна служит местом встречи разных народов и культур. Очень приятно, что сегодня эту традицию продолжаете вы, молодые журналисты из России и Беларуси. Впереди у вас занятия с экспертами, живые споры и знакомство с жизнью соседей. Такой контакт чрезвычайно важен, потому что в условиях современных информационных вызовов вам необходимо слышать друг друга, понимать, доверять и, конечно, работать вместе. Именно из этого и складывается общее медийное пространство нашего Союзного государства. И очень важно, чтобы после этих дней у вас появились совместные проекты, новые идеи и друзья - как в России, так и в Беларуси. Желаю вдохновения и успехов на выбранном пути».

Временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев также поприветствовал гостей:

«Уважаемые участники форума, студенты, город Псков встречает вас погодой. Она изменилась и стала шикарной для того, чтобы время, проведённое здесь, вы запомнили не только в университете, но и на территории Пскова, любуясь нашими замечательными историческими памятниками. Псковский государственный университет - это университет на границе, но без границ. Мы всей командой университета приветствуем вас на этом замечательном мероприятии. Мы считаем традиционный, уже четвёртый форум, который реализует Министерство науки и высшего образования РФ в стенах Псковского государственного университета при активной поддержке представителей Республики Беларусь и Союзного государства, открытым».

Сергей Николаев пожелал участникам вдохновения, замечательного настроения и интересных командных решений. «Я думаю, эти дни пролетят очень быстро, и буквально через три дня мы будем смотреть ваши проекты и желать вам дальнейшего продолжения. Кто-то возьмёт их в работу. И то время, которое вы проведёте здесь, в Пскове, я уверен, не пройдёт даром. Это будут замечательные эмоции, дополнительные компетенции и общение, энергетика молодых, креативных представителей индустрии медиа со всех уголков России, начиная от Красноярска и заканчивая Псковом, из Республики Беларусь шести регионов, а также из нашей замечательной Республики Киргизия. Спасибо, что собрались здесь. Я желаю вам замечательного настроения и всего доброго. Спасибо», - добавил он.

Начальник отдела медиапроектов Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования РФ Анастасия Ильина обратилась к присутствующим со словами:

«Приветствую всех участников, приветствую организаторов и гостей нашего форума. Уже традицией стало, что мы встречаемся здесь, в Псковском государственном университете, четвёртый раз на Российско-белорусском форуме "Индустрия медиа". Тема нашего форума сегодня - «Голоса молодых: энергия единства». От меня, наверное, самый главный совет: очень важно, чтобы весь контент, который вы создаёте по полученному вчера заданию, был интересен вам. Прежде всего, это вам интересно и познавательно. Также помните, пожалуйста, о том, что ваши слова уходят, и их читают. И помните про ответственность, ведь вы - молодые медийщики, но вы профессионалы своего дела. Вы должны понимать и учитывать абсолютно все факторы».

Также она пожелала участникам продуктивно провести время и расширить круг общения:

«Также желаю, чтобы вы получили образовательную и культурную программу, чтобы вы впитали атмосферу Пскова, создали классные проекты, поработали в командах, объединились, стали друзьями, стали общаться, потому что международные форумы у нас не заканчиваются. Мы сейчас пообщались с представителями вузов. Впереди ещё будет очень много классных проектов».

В завершение речи Анастасия Ильина заверила студентов в готовности министерства поддержать их инициативы:

«Участвуйте, мы всегда будем рады вас видеть, мы будем рады вас поддержать во всех ваших начинаниях и проектах. И уверена, я вижу ваши глаза, что вы настроены классно. А я буду тоже рада посмотреть ваши проекты и, возможно, дать какие-то рекомендации. Самое лучшее из того, что вы сделаете, возьмём себе в реализацию, будем публиковать ваши посты».

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Пскове Иван Петров зачитал приветственный адрес от имени руководителя представительства Валентина Сазонова:

«За минувшие годы город зарекомендовал себя как пространство открытого и конструктивного диалога между вузами России и Белоруссии в сфере журналистики и создания цифрового контента. Сегодня в мире происходят глубокие перемены. Одной из основных тенденций стала централизация всех сфер жизнедеятельности, включая средства массовой информации. Это открывает для всех нас большие возможности, это создаёт и значительные новые риски. Одним из главных вызовов в области медиа является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ними угроз. В первую очередь - большое количество фейковых новостей. Именно поэтому трудно переоценить значение появления форума с точки зрения поисков ответов на проблемы цифровой эпохи. Тема форума «Голоса молодых: энергия единства» призвана сплотить студенческое медиасообщество России и Белоруссии. В современных геополитических условиях идеи молодёжи, её свежий взгляд на актуальные темы и творческие замыслы — это основа построения единого медиапространства для конструктивного и партнёрского диалога между братскими народами. Уверены, что мероприятие пройдёт в дружеском и добрососедском ключе, позволит участникам раскрыть свой потенциал, установить новые и существующие контакты. По заявленным темам форума состоятся продуктивные дискуссии и родятся новые идеи. Желаю успехов в работе и всего самого доброго».

Форум проходит под девизом «Голоса молодых: энергия единства» и продлится до 2 октября. Он охватывает широкую географию. Студенты представляют медиа из 17 регионов России, шести областей Беларуси и города Бишкека. В мероприятии принимают участие представители 22 университетов из России и 10 университетов из Беларуси.

Эксперты проведут для студентов лекции и мастер-классы по развитию личного бренда, работе в молодежной редакции, режиссуре документального кино и генерации контента. Организаторы завершат форум защитой групповых проектов по созданию единого медиаресурса.

Также организаторы наградят победителей заочного конкурса творческих работ в пяти номинациях.