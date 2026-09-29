IV Российско-белорусский форум «Индустрия медиа» стартовал в ПсковГУ

IV Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» открылся в Псковском государственном университете сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Мероприятие объединило порядка 100 студентов из России и Беларуси.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Псковский государственный университет в четвертый раз собирает студенческие и молодёжные медиа. За прошедшие три года более 600 представителей вузов, студентов-медийщиков и сотрудников пресс-служб стали частью проекта. Здесь сформировалось единое сообщество, объединившее представителей более 70 вузов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Участники проекта создали более 200 единиц медиаконтента. На конкурс, который предшествует форуму, за четыре года авторы направили более 300 студенческих медиаработ. В зале собрались представители двух стран: Российской Федерации и Республики Беларусь.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к участникам с приветственным словом в своем видеообращении:
Временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев также поприветствовал гостей:
Сергей Николаев пожелал участникам вдохновения, замечательного настроения и интересных командных решений. «Я думаю, эти дни пролетят очень быстро, и буквально через три дня мы будем смотреть ваши проекты и желать вам дальнейшего продолжения. Кто-то возьмёт их в работу. И то время, которое вы проведёте здесь, в Пскове, я уверен, не пройдёт даром. Это будут замечательные эмоции, дополнительные компетенции и общение, энергетика молодых, креативных представителей индустрии медиа со всех уголков России, начиная от Красноярска и заканчивая Псковом, из Республики Беларусь шести регионов, а также из нашей замечательной Республики Киргизия. Спасибо, что собрались здесь. Я желаю вам замечательного настроения и всего доброго. Спасибо», - добавил он.
Начальник отдела медиапроектов Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования РФ Анастасия Ильина обратилась к присутствующим со словами:
Также она пожелала участникам продуктивно провести время и расширить круг общения:
В завершение речи Анастасия Ильина заверила студентов в готовности министерства поддержать их инициативы:
Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Пскове Иван Петров зачитал приветственный адрес от имени руководителя представительства Валентина Сазонова:
«За минувшие годы город зарекомендовал себя как пространство открытого и конструктивного диалога между вузами России и Белоруссии в сфере журналистики и создания цифрового контента. Сегодня в мире происходят глубокие перемены. Одной из основных тенденций стала централизация всех сфер жизнедеятельности, включая средства массовой информации. Это открывает для всех нас большие возможности, это создаёт и значительные новые риски. Одним из главных вызовов в области медиа является стремительное распространение технологий искусственного интеллекта и связанных с ними угроз. В первую очередь - большое количество фейковых новостей. Именно поэтому трудно переоценить значение появления форума с точки зрения поисков ответов на проблемы цифровой эпохи. Тема форума «Голоса молодых: энергия единства» призвана сплотить студенческое медиасообщество России и Белоруссии. В современных геополитических условиях идеи молодёжи, её свежий взгляд на актуальные темы и творческие замыслы — это основа построения единого медиапространства для конструктивного и партнёрского диалога между братскими народами. Уверены, что мероприятие пройдёт в дружеском и добрососедском ключе, позволит участникам раскрыть свой потенциал, установить новые и существующие контакты. По заявленным темам форума состоятся продуктивные дискуссии и родятся новые идеи. Желаю успехов в работе и всего самого доброго».
Форум проходит под девизом «Голоса молодых: энергия единства» и продлится до 2 октября. Он охватывает широкую географию. Студенты представляют медиа из 17 регионов России, шести областей Беларуси и города Бишкека. В мероприятии принимают участие представители 22 университетов из России и 10 университетов из Беларуси.
Эксперты проведут для студентов лекции и мастер-классы по развитию личного бренда, работе в молодежной редакции, режиссуре документального кино и генерации контента. Организаторы завершат форум защитой групповых проектов по созданию единого медиаресурса.
Также организаторы наградят победителей заочного конкурса творческих работ в пяти номинациях.