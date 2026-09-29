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В Детской областной больнице возобновили лапароскопическое грыжесечение

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После продолжительного перерыва детские хирурги Детской областной клинической больницы в Пскове вновь выполняют лапароскопические операции по удалению паховых грыж. Это современная малоинвазивная методика, которая уже стала «золотым стандартом» в детской хирургии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

Фото: Детская областная клиническая больница

Лапароскопический метод хорош максимальной деликатностью, пояснили в больнице. Оптика дает хирургу отличную визуализацию всех анатомических структур паховой области — особенно это важно у мальчиков, где рядом расположены семявыносящий проток и сосуды яичка. Методика практически исключает их травматизацию, а значит — сводит к минимуму риск осложнений и рецидивов.

При этом операция дает косметический эффект и быструю реабилитацию. Вместо разреза — несколько проколов диаметром 3–5 миллиметров. Со временем следы становятся практически незаметны. Ребенок быстрее возвращается к привычной жизни.

Лапароскопия позволяет прямо во время операции осмотреть органы брюшной полости и выявить скрытые патологии до того, как они проявятся клинически — например, контралатеральную грыжу на противоположной стороне.

«Паховая грыжа у детей — одна из самых частых причин для плановой хирургической операции. Она носит врождённый характер и не проходит самостоятельно, а риск ущемления делает оперативное лечение необходимым», - подчеркнули медики.

Если у вашего ребёнка диагностирована паховая грыжа — не откладывайте обращение к детскому хирургу. Запись на консультацию — по телефону регистратуры консультативно-диагностического центра: ???? +7 (8112) 324-238.

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