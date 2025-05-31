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Общество

Финалистов заключительного этапа олимпиады «Звезда» наградили в Псковской области

02.06.2025 09:55|ПсковКомментариев: 0

Финалистов заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» наградили в Псковской области, сообщил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Особую гордость вызывают юные финалисты заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Эти ребята уже сейчас демонстрируют выдающиеся способности, целеустремлённость и интерес к инженерным и гуманитарным наукам», - написал Александр Козловский. 

 

В этом учебном году свои знания в олимпиаде «Звезда» проверили более 100 школьников Псковской области. «Благодарю каждого участника, их наставников и родителей. Эта олимпиада — больше, чем конкурс. Это путь к будущей профессии, к высокотехнологичным предприятиям, к реальному вкладу в развитие страны», - заметил депутат.

В ПсковГУ состоялось награждение финалистов заключительного этапа олимпиады «Звезда». Награды регионального отделения Союза машиностроителей России из рук депутата областного Собрания, члена реготделения Союзмаша Андрея Козлова получили:

  • Ксения Ковалева, ученица 10 класса гуманитарного лицея города Пскова — за успехи в направлении «Биотехнологии»;
  • Вадим Русецкий, ученик 8 класса Псковского технологического лицея — за участие в олимпиаде по обществознанию и истории;
  • Руслан Стамбулов, ученик 9 класса Бежаницкой средней школы — также за достижения в истории и обществознании;
  • Артём Первов, ученик 11 класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии, который стал финалистом сразу по четырём направлениям: авиационная и ракетно-космическая техника, информационная безопасность, технологии материалов и биотехнологии.

«К сожалению, не смог лично приветствовать ребят, направил видеообращение со словами благодарности от себя лично и от вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Владимировича Гутенева за участие в инженерной олимпиаде "Звезда". Эта олимпиада проводится при поддержке Союза машиностроителей России и курирует ее глава Союзмаша Сергей Викторович Чемезов. Мы гордимся нашими талантливыми ребятами. Они — будущее России. И мы уверены: в их руках наша наука, промышленность и технологическая независимость», - заключил Александр Козловский. 

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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