Финалистов заключительного этапа олимпиады «Звезда» наградили в Псковской области

Финалистов заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» наградили в Псковской области, сообщил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
«Особую гордость вызывают юные финалисты заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда". Эти ребята уже сейчас демонстрируют выдающиеся способности, целеустремлённость и интерес к инженерным и гуманитарным наукам», - написал Александр Козловский.
В этом учебном году свои знания в олимпиаде «Звезда» проверили более 100 школьников Псковской области. «Благодарю каждого участника, их наставников и родителей. Эта олимпиада — больше, чем конкурс. Это путь к будущей профессии, к высокотехнологичным предприятиям, к реальному вкладу в развитие страны», - заметил депутат.
В ПсковГУ состоялось награждение финалистов заключительного этапа олимпиады «Звезда». Награды регионального отделения Союза машиностроителей России из рук депутата областного Собрания, члена реготделения Союзмаша Андрея Козлова получили:
«К сожалению, не смог лично приветствовать ребят, направил видеообращение со словами благодарности от себя лично и от вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Владимировича Гутенева за участие в инженерной олимпиаде "Звезда". Эта олимпиада проводится при поддержке Союза машиностроителей России и курирует ее глава Союзмаша Сергей Викторович Чемезов. Мы гордимся нашими талантливыми ребятами. Они — будущее России. И мы уверены: в их руках наша наука, промышленность и технологическая независимость», - заключил Александр Козловский.