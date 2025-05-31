Общество

52% сотрудников в Пскове трудятся сверхурочно – опрос

Чаще всего перерабатывают курьеры, реже всего — юристы, а вот по количеству сверхурочных часов лидируют врачи и учителя. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

52% сотрудников, работающих на полную ставку, признались, что вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.

Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (59 и 45% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 25% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 26—27%. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 48%, а среди получающих от 100 тысяч — уже 61%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы кол-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.