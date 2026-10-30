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Команда великолукской гимназии представляет регион на конкурсе «Лучшая школьная столовая»

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Команда гимназии имени Софьи Ковалевской представляет Псковскую область на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая-2026», сообщили в правительстве региона.

Фотографии: министерство образования Псковской области

Конкурс проходит в Краснодаре. Он организован Министерством просвещения России совместно с Федеральным центром мониторинга питания обучающихся и приурочен к Году единства народов России.

Победителей определят в четырех номинациях: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучшая столовая школы города-миллионника» и «Лучший повар школьной столовой». Свои навыки и способности экспертной комиссии продемонстрируют более 100 команд из 75 регионов России. Конкурсанты представили свои разработанные рецепты, технологические карты и комплексы питания для школьников разных возрастов. 

Также пройдут соревнования «Три вопроса от родителей по организации школьного питания» и «Безопасный пищеблок», организована всероссийская конференция «Школьная столовая — как экосистема здорового питания». 

Основная цель конкурса — совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, внедрение инновационных технологий кулинарной продукции, современных форм и методов предоставления качественного и сбалансированного питания, распространение лучшего опыта работы школьных столовых, популяризация принципов здорового питания в общеобразовательных организациях.

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