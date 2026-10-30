Памятную доску меценату Николаю Фан-дер-Флиту установят в Пскове

Памятную доску государственному и общественному деятелю Российской Империи Николаю Фан-дер-Флиту установят в Пскове. Соответствующее решение приняли депутаты на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Николай Фан-дер-Флит родился в декабре 1840 года в обрусевшей состоятельной и уважаемой семье выходцев из Нидерландов. В 1860 году с первой золотой медалью окончил Императорский Александровский лицей и был принят на службу в министерство финансов с чином титулярного советника. 18 лет прослужил в министерстве финансов, после чего, оставив государственную службу, принял пост директора Русского общества пароходства и торговли в Одессе и прослужил в этой должности 12 лет.

В 1868 году Николай Фан-дер-Флит купил имение в селе Быстрецово Псковского уезда у декабриста Михаила Назимова. Уже через месяц после покупки имения Николай Назимов избран земским гласным Псковского уездного земства.

Наибольшее внимание уделял народному образованию: опекал школу, открытую Назимовым («усыновил свою школу»), был членом училищного совета и почетным попечителем учительской семинарии. В 1871–1877 годах издал 300 тысяч экземпляров дешевых иллюстрированных книг для народа, пожертвовав на это 5 тысяч рублей; в 1887 году за труды по распространению народного образования награжден Золотой медалью Вольного экономического общества. Многое делал и для сельской медицины: 17 лет был попечителем Быстерской больницы, а в 1894 году открыл больницу в Быстро-Никольском на собственные средства. Как финансист стал инициатором создания в Псковском уезде ссудно-сберегательных товариществ, разработав их уставы и систему счетоводства. В 1876 году участвовал в создании Псковского общества сельского хозяйства, с 1894 года был председателем его правления; в 1883 году за успехи в плодоводстве в своем имении отмечен большой серебряной медалью Министерства госимуществ.

В начале 1879 года вышел в отставку, посвятив себя общественной работе. Скончался 27 ноября 1896 года в Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище. Его имя было присвоено Быстрецовскому начальному училищу и сельскохозяйственной школе, вспомогательной кассе Псковского уезда, Псковскому художественно-промышленному училищу и другим учреждениям; бюсты установлены в зале Псковского уездного земского собрания и в училище.