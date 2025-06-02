Общество

«Беседка»: О проектах по популяризации русского языка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня.

6 июня в мире будет отмечаться День русского языка. В преддверии этой даты гостями студии стали отличница «Тотального диктанта» Надежда Залюбовская и координатор акции «Тотальный диктант» в Псковской области Екатерина Родина.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ними о проектах по популяризации русского языка, которые реализуются в Псковской области. Как написать «Тотальный диктант» на «отлично»? Какие еще есть акции, повышающие грамотность и помогающие борьбе за чистоту и богатство «великого и могучего»?