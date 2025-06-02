Общество

Подтверждение возраста по биометрии при покупке товаров запустят в РФ

Сервис подтверждения возраста по биометрии при покупке товаров готовится к запуску в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).

Он подчеркнул, что использование биометрии будет добровольным. Технология станет альтернативой традиционным способам проверки возраста, включая предъявление паспорта или иного удостоверяющего личность документа.

В ближайшие месяцы сервис появится в вендинговых аппаратах, где его можно будет использовать для покупки энергетических напитков. Григоренко напомнил, что сейчас реализация энергетиков в вендинговых аппаратах невозможна, поскольку с 1 марта 2025 года действует запрет на продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним. «Для соблюдения этого требования необходим надежный механизм возрастной верификации, исключающий покупку энергетиков детьми и подростками. Таким решением станет биометрическая идентификация», — пояснил вице-премьер.

По его словам, планируется, что до конца 2025 года аналогичный сервис будет также доступен на кассах самообслуживания (КСО). В этом сценарии после подтверждения возраста покупатель сможет приобрести любой товар с возрастными ограничениями, пишет «Интерфакс».

«Нововведение не только ускорит обслуживание на КСО, но и снизит нагрузку на персонал торговых залов», — пояснил Григоренко.

Он также отметил, что сервис подтверждения возраста по биометрии является частью экосистемы биометрических услуг «Мигом». В рамках этой платформы уже успешно работает система биометрического заселения в гостиницы. «Теперь к запуску готовим не менее инновационное решение — мгновенную проверку возраста по биометрии», — заключил вице-премьер.