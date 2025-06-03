Общество

Кот не прошел ветконтроль на российской границе в Псковской области

Владелец кота был вынужден вернуться в страну отправления, в связи с тем, что домашнее животное не прошло ветеринарный контроль в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора запретил вывоз домашней кошки, следующей в сопровождении владельца с территории Республики Казахстан в Вильнюс.

В ходе документарного контроля специалист ведомства установил, что у животного отсутствует средство идентификации (микрочип), кроме того, не проведено исследование на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз кота с таможенной территории Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

В Россельхознадзоре сообщили о том, что путешествующим с домашними питомцами за границу с 16 сентября 2024 года наличие исследований на титры антител к вирусу бешенства стали обязательными для вывоза питомцев из Российской Федерации и Республики Беларусь во все страны Европейского союза. Изменение касается плотоядных питомцев, таких как кошки, собаки и хорьки.