Общество

Антон Мороз: Участие в ТОС позволяет реализовать множество полезных инициатив

Благодаря участию в территориальном общественном самоуправлении можно реализовать множество полезных инициатив, такое мнение высказал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram

Кандидат в депутаты перечислил, что можно сделать благодаря ТОС:

Улучшить благоустройство дворов и придомовых территорий.

Организовать общественные мероприятия и праздники.

Привлечь дополнительные средства на ремонт дорог, детских площадок и освещения.

Создать комфортную среду для детей и пожилых людей.

Совместно заниматься вопросами экологии и охраны окружающей среды.

Повышать уровень безопасности и комфорта проживания.

На встрече с главой управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Еленой Тимашовой Антом Мороз обсудил важные вопросы, касающиеся деятельности ТОСов. Особое внимание уделили вопросам финансирования проектов местных сообществ, организации добровольческой деятельности и повышения уровня вовлеченности жителей в процессы принятия решений на местах.

«В результате встречи решил поделиться с вами подробной информацией о том, как создать ТОС. Пошаговую инструкцию вы найдете в видео», - уточнил Антон Мороз.

Ранее Антон Мороз обсуждал с местными жителями актуальные проблемы округа №3 в Пскове и пути их решения.