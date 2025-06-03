Антон Мороз: Участие в ТОС позволяет реализовать множество полезных инициатив

Благодаря участию в территориальном общественном самоуправлении можно реализовать множество полезных инициатив, такое мнение высказал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.
Видео: Антон Мороз / Telegram
Кандидат в депутаты перечислил, что можно сделать благодаря ТОС:
На встрече с главой управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Еленой Тимашовой Антом Мороз обсудил важные вопросы, касающиеся деятельности ТОСов. Особое внимание уделили вопросам финансирования проектов местных сообществ, организации добровольческой деятельности и повышения уровня вовлеченности жителей в процессы принятия решений на местах.
«В результате встречи решил поделиться с вами подробной информацией о том, как создать ТОС. Пошаговую инструкцию вы найдете в видео», - уточнил Антон Мороз.