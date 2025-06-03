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Общество

Надёжная защита: какие прививки нужны детям и взрослым

05.06.2025 13:14|ПсковКомментариев: 0

Вакцинация сегодня считается самым эффективным методом предупреждения опасных инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 50 лет благодаря иммунизации удалось спасти как минимум 154 миллиона жизней. Однако многие родители отказываются прививать своих детей, да и сами пренебрегают мерами профилактики по различным причинам.

Псковская Лента Новостей собрала информацию о прививках, которые нужны каждому, и заболеваниях, от которых они защищают.

 

Искоренили эпидемии

В России благодаря вакцинации заболеваемость эпидемическим паротитом снизилась в 1500 раз, коклюшем – в 40 раз, дифтерией – в 200 раз, краснухой – в 700 раз. Такие данные приводятся в сообщении управления Роспотребнадзора по Псковской области, приуроченном к старту Единой недели иммунизации, которая проводилась по всей стране в конце апреля.

«Вакцины работают! И работают хорошо: уменьшается число случаев инфекционных заболеваний, инвалидизации и смертности от них, сокращается число нетрудоспособных людей, а также расходов на лечение», - перечислили основные аргументы в пользу вакцинации специалисты. И напомнили, что в истории медицины немало случаев, свидетельствующих, что прекращение массовой иммунизации, даже при ничтожно малой заболеваемости, ведет к возвращению инфекций.

В качестве примера привели дифтерию – инфекционное заболевание, затрагивающее гортань, бронхи и кожу. К 1975 году Советский Союз был практически свободен от этой болезни, но в середине 1980-х ситуация резко изменилась. Родители массово отказывались прививать детей и вакцинироваться сами, полагая, что защита больше не нужна, так как дифтерией никто не болеет. В итоге в начале 1990-х годов уровень заболеваемости стал расти на 200% ежегодно, резко подскочила смертность от инфекции. Пик эпидемии пришелся на 1994 год, когда дифтерией заболели около 40 тысяч человек, больше тысячи из них умерли. Правительство взяло ситуацию под контроль, людей массово прививали бесплатными безопасными вакцинами, и ситуация улучшилась. К началу 2000-х удалось достичь показателей 1975 года. По официальным данным, сегодня от дифтерии привито порядка 97% россиян, выявляется не более десяти случаев год.

Есть и другие опасные инфекции, которые «стали историей» именно благодаря вакцинации. Так, с 1980-го года считается искоренённой натуральная оспа, от которой только в XX веке умерло по разным оценкам от 300 до 500 млн человек. Россия стала первой страной, победившей оспу на своей территории, уточнили в Минздраве. Кроме того, с 2002 года РФ имеет статус государства, свободного от полиомиелита. Вакцина появилась в 1950-х годах, до этого только в прошлом столетии от данного заболевания и его осложнений погибли не меньше 500 тысяч человек.

Кроме того, до создания прививок люди жили в страхе перед корью, которая ежегодно уносила в среднем 2,6 млн жизней по всему миру. В СССР до введения вакцинации в 1968 году отмечались 1,5-2 млн случаев заражения в год. Сегодня Россия успешно борется с этими и другими инфекциями, однако, как и говорилось выше, останавливать вакцинацию ни в коем случае нельзя в целях сохранения коллективного иммунитета.

«Детская смертность была бы катастрофически высокой, продолжительность жизни — короткой, а путешествия и переселения — крайне рискованными», - в федеральном министерстве отмечают, что именно таким был бы мир без прививок.

«Прививая себя и своих близких, вы участвуете в формировании коллективного иммунитета и таким образом дополнительно защищаете от инфекционных заболеваний тех, кто не был вакцинирован из-за наличия объективных противопоказаний», - добавили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательный набор

В России иммунизацию проводят в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, который постоянно обновляется. Сейчас он предусматривает вакцинацию против гепатита В; туберкулеза; пневмококка; гемофильной инфекции типа B; эпидемического паротита; полиомиелита; дифтерии; столбняка; коклюша; краснухи; кори; гриппа.

Некоторые препараты вводятся один раз, другие – два или три раза через определенные промежутки времени. К примеру, вакцинация против гепатита В проходит в три этапа: сначала первая доза, вторая — через 1 месяц после, третья — спустя 6 месяцев от начала иммунизации. По этой схеме прививают и детей (начинают в первые 24 часа после рождения), и ранее не привитых взрослых.

Вирусный гепатит В – инфекционное заболевание, характеризующееся симптомами острого поражения печени и интоксикации. Хронический часто протекает бессимптомно, что не препятствует развитию его типичных осложнений - цирроза и рака печени. И чем моложе пациент, тем этот риск выше.

Против полиомиелита прививают по следующей схеме: дважды путем инъекции делают прививку в 3 и 4,5 месяца; третью – в полгода живой вакциной в форме капель. В 18 и 20 месяцев проводится первая и вторая ревакцинация живой вакциной. В 14-летнем возрасте проводится третья ревакцинация живой вакциной.

«Полиомиелит – острая нейроинфекция, поражающая мотонейроны (клетки нервной системы, располагающиеся в головном и спинном мозге), в результате чего развивается вялый паралич мышц. В основном вирус поражает детей в возрасте до 5 лет. Заболевание может закончиться формированием остаточных явлений с грубыми нарушениями функций, атрофиями и костными деформациями. Переболевший полиомиелитом человек на всю жизнь может остаться инвалидом. Наибольшему риску подвержены дети, не привитые против инфекции или привитые с нарушением сроков иммунизации», - рекомендации главного внештатного эпидемиолога комитета по здравоохранению Псковской области Ирины Семеновой размещены в Telegram-канале ведомства.

Ещё одна опасная вирусная инфекция — краснуха. «Плановую вакцинацию против неё проводят в возрасте одного года, ревакцинацию – в шесть лет. В случае, если по какой-то причине дети не получили прививки вовремя, их обязательно нужно сделать сразу же, как только это позволят обстоятельства. Кроме того, вакцинация против краснухи необходима женщинам с 18 до 25 лет, которые не болели краснухой, не были привиты в детстве или были привиты однократно», - говорится в сообщении областного управления Роспотребнадзора.

В настоящее время в отношении краснухи в России, и в Псковской области в частности, достигнуто эпидемиологическое благополучие. Однако при этом сохраняются риски завоза инфекции с территорий других стран.

У детей краснуха, как правило, протекает легко, а вот для подростков и взрослых чревата тяжелыми последствиями. Часто поражаются суставы, в редких случаях болезнь может осложниться энцефалитом. Особенно опасна краснуха для беременных.

Всем взрослым следует прививаться против дифтерии и столбняка каждые 10 лет, начиная с момента последней ревакцинации, которую согласно национальному календарю профилактических прививок Российской Федерации делают 14 лет.

Это одна из самых тяжелых инфекций, которая попадает в организм через раны или ссадины и выделяет токсины, вызывающие мышечное напряжение и судороги, может привести к летальному исходу. В группе риска по развитию столбняка находятся взрослые старше 60 лет, особенно дачники.

Всем группам населения, начиная с шестимесячного возраста и до глубокой старости, показана ежегодная вакцинация от гриппа, который чреват серьёзными осложнениями. Прививку лучше делать за 2–3 недели до начала эпидсезона, период с сентября по ноябрь считается самым оптимальным, но можно и позже. Обычно грипп достигает пика активности в январе-феврале. Состав вакцин каждый год меняется с учетом циркулирующих штаммов.

Плановая вакцинация осуществляется за счёт федерального бюджета и бесплатна для граждан. Сроки, порядок и полный перечень необходимых прививок определены в приказе Минздрава РФ от 6 декабря 2021 г. N 1122н.

По эпидемическим показаниям

Также в России утверждён календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, которые проводятся при угрозе возникновения и распространения определенных инфекционных болезней. Вакцинация показана в случае проживания на территории с высоким уровнем заболеваемости, если профессиональная деятельность связана с повышенным риском заражения, при необходимости выезда в страны, неблагополучные по определенным инфекциям.

В частности, отдельным группам населения полагается вакцинация против туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого вирусного энцефалита, лихорадки Ку, желтой лихорадки, холеры, брюшного тифа, вирусного гепатита А, шигеллезов, менингококковой инфекции, ротавирусной инфекции, ветряной оспы, гемофильной и коронавирусной инфекций.

В Псковской области пользуются спросом прививки против клещевого энцефалита, так как все территории являются эндемичными по данному заболеванию. В 2024 году было выявлено 11 случаев, в том числе у двоих детей. В текущем сезоне уже зафиксированы два факта инфицирования взрослого и ребенка.

Специалисты отмечают сознательность жителей региона и положительную тенденцию к заботе о своем здоровье. За январь-апрель 2025 года прививки против клещевого энцефалита сделали 1069 человек, в том числе 109 детей, ревакцинированы ещё 1725, в том числе 29 несовершеннолетних. С каждым годом количество вакцинированных увеличивается.

Также в области уделяется повышенное внимание профилактике туляремии, против которой в 2024 году был вакцинирован и ревакцинирован 201 человек. Болезнь также называют «малой чумой», она характеризуется лихорадкой, интоксикацией, поражением лимфатических узлов. Последние пять случаев заболевания были зарегистрированы в Псковском и Себежском районах в 1999 году. В 2010 году был установлен факт инфицирования жителя Санкт-Петербурга на территории Пустошкинского района.

В регионе проводится вакцинация от многих других заболеваний, в том числе на базе Псковской областной инфекционной клинической больницы, в структуре которой в 2023 года был создан региональный центр иммунопрофилактики.

«Мы предлагаем прививки, входящие в национальный календарь профилактических прививок, а также вакцины, которые туда не входят. За период своей работы подразделение активно развивается. На сегодняшний день мы оказываем услуги уже по 18 вакцинам различного производства от таких заболеваний, как менингококковая, пневмококковая, ротавирусная инфекция, жёлтая лихорадка, корь, гепатит А, вирусный гепатит B, вирус папилломы человека, клещевой энцефалит и другие», – сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

Жителям области советуют не забывать о возможности инфицирования вирусами, даже не характерными для нашей местности. Например, малярией. В 2022-2024 годах это заболевание в регионе не регистрировали, но ранее были завозные случаи – по одному в 2003 и 2021 году у псковичей, побывавших в неблагополучных по малярии странах. Чтобы обезопасить себя от заражения, перед поездкой в тропические края специалисты управления Роспотребнадзора рекомендуют узнать у врача, какой препарат необходимо иметь с собой для профилактики, и как его принимать.

Вакцинация против желтой лихорадки необходима при выезде в страны Африки и Южной Америки. Прививка проводится не позднее, чем за 10 дней до путешествия. При отправлении в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против кори, дифтерии, полиомиелита.

Мифы и факты

В рамках проведения Единой недели иммунизации Минздрав и Роспотребнадзор публиковали мифы и факты о вакцинации. Ниже приведены главные тезисы.

1. Бытует мнение, что прививки нужно делать только в детстве. Это не так. Вакцины необходимы как детям, так и взрослым. Со временем защита от ряда инфекций может снижаться, поэтому требуется дополнительная доза. Кроме того, с возрастом человек может переносить некоторые вирусы тяжелее, в частности, грипп, пневмонию, опоясывающий герпес, гепатит, в связи с чем рекомендуется вакцинировать пожилых людей от этих инфекций, особенно, если такие прививки не были сделаны ранее.

2. У вакцин много побочных реакций и осложнений — это тоже миф. Множество исследований доказало безопасность вакцинации. Да, после прививки может подняться температура или болеть место инъекции, однако эти осложнения кратковременные и проходят сами.

3. Основное неверное предположение — «иммунитет ребенка будет перегружен», если он получит несколько прививок одновременно. У человека нет врожденного специфического иммунитета против конкретных возбудителей болезней, с которыми он еще не встречался. Нельзя «перегрузить» то, что ещё отсутствует. Календарь вакцинации составлен на основе собранных за несколько десятилетий медицинских данных о том, когда дети наиболее подвержены различным инфекциям, и когда при этом эффективна иммунизация.

4. Есть сторонники такой теории: нужно подождать, пока ребенку исполнится год, и потом начинать вакцинацию. Однако исследования показывают, что уже с первых месяцев жизни организм особенно уязвим для коклюша, гемофильной палочки, пневмококковой инфекции, гепатита В и других инфекций. Промедление в вакцинации может привести к заболеванию и чревато появлением осложнений, таких как тяжелая пневмония, отит, менингит и даже сепсис. Важно проводить вакцинацию в рекомендованные возрастные периоды. Тогда к шестому месяцу жизни ребенок будет иметь достаточный иммунитет для защиты от опасных для него инфекций.

5. Многие говорят, что естественный иммунитет после болезни крепче, чем в результате вакцинации. Действительно, постинфекционный иммунитет более стойкий, чем от прививки. Но цена, заплаченная за такую надежду, может оказаться слишком высокой. До появления вакцины против кори более 90% людей переносили в детстве эту болезнь. В среднем один пациент из тысячи погиб, многие получили тяжелые пожизненные осложнения. По оценкам экспертов, кампания по вакцинации против полиомиелита в 1988-2003 годах в нашей стране помогла предотвратить 5 млн случаев паралича в результате болезни.

6. От прививок возникает аутизм и генетические реакции — миф. В конце прошлого века появилась статья, в которой говорилось о связи между вакцинацией детей и повышенным риском возникновения расстройств аутистического спектра. Однако результаты исследования оказались сомнительными, и от своих выводов авторы отказались. В 2010 году редакторы The Lancet убрали статью из архива издания. Позже ученые провели ряд исследований и расставили точки. В Японии с 1993-го по 1996 год не проводилась вакцинация против кори, краснухи и эпидемического паротита. Предполагалось, что это приведет к снижению распространенности аутизма, но ожидания не оправдались. Эксперты не выявили статистически значимых различий в показателях аутизма у иммунизированных и не иммунизированных детей.

7. Некоторые опасаются, что вакцины содержат вредные компоненты, например ртуть и алюминий. В состав некоторых вакцин действительно входит в очень маленьких количествах соединение этилртути – тиомерсал. Оно добавляется в качестве консерванта, чтобы препарат оставался стерильным. Но метаболизм этилртути отличается от опасной метилртути: тиомерсал быстро распадается и не накапливается в организме. Содержание тиомерсала в вакцинах не опасно для здоровья. Алюминий может применяться в качестве адъюванта – компонента, который улучшает иммунный ответ и позволяет снизить дозировку антигена в вакцине. Алюминий широко распространен в живой природе и входит в состав привычных продуктов питания. Младенцы, например, получают этот элемент с грудным молоком или молочными смесями, причем в более высоких дозах, несоизмеримых с вакцинными.

8. Самое распространённое заблуждение: вакцинация не работает, после неё люди все равно болеют. Да, привитый человек может заболеть. Однако иммунизация снижает не только риск инфицирования, но и тяжелое течение болезни, летального исхода.

Таким образом, вакцинация является наиболее эффективным и безопасным способом защиты от большинства опасных болезней, которые гораздо проще предотвратить, чем потом лечить. При этом не стоит забывать о неспецифической профилактике, подразумевающий комплекс простых правил — от личной гигиены до правильно составленного рациона.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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