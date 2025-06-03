Межрегиональный кубок Лиги дебатов СЗФО в 2026 году пройдёт в Пскове

В 2026 году в Пскове состоится межрегиональный кубок Лиги дебатов. Решение о проведении финальных интеллектуальных состязаний между школьниками СЗФО в Псковской области принято 5 июня на Совете Молодёжных парламентов Северо-Запада.
Заседание проходит в рамках 67-й Конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Архангельске. Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов представляет его председатель Александра Бойко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.
Фотографии предоставлены пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов
Проект псковского Молодёжного парламента Лига дебатов «Истина» зарекомендовал себя как один из самых востребованных не только в области (в этом году свои команды на дебаты представили все муниципалитеты), но и масштабировался на Северо-Запад. Региональный опыт, которым псковичи ранее поделились с коллегами из молодёжных парламентов, уже успешно применили в ряде субъектов Северо-Запада.
В Собрании напомнили, что члены Молодёжного парламента придумали в 2018 году в рамках «Школы общественно-политического лидера» проект Клуб дебатов «Истина». Спустя год проект выиграл областной грант и при поддержке Собрания депутатов перерос в региональную Лигу дебатов «Истина», количество участников которой за годы существования увеличилось в четыре раза – с 40 до 165 команд.