Общество

Межрегиональный кубок Лиги дебатов СЗФО в 2026 году пройдёт в Пскове

В 2026 году в Пскове состоится межрегиональный кубок Лиги дебатов. Решение о проведении финальных интеллектуальных состязаний между школьниками СЗФО в Псковской области принято 5 июня на Совете Молодёжных парламентов Северо-Запада.

Заседание проходит в рамках 67-й Конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России в Архангельске. Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов представляет его председатель Александра Бойко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Собрании.

Фотографии предоставлены пресс-службой Архангельского областного Собрания депутатов

Проект псковского Молодёжного парламента Лига дебатов «Истина» зарекомендовал себя как один из самых востребованных не только в области (в этом году свои команды на дебаты представили все муниципалитеты), но и масштабировался на Северо-Запад. Региональный опыт, которым псковичи ранее поделились с коллегами из молодёжных парламентов, уже успешно применили в ряде субъектов Северо-Запада.

«Лига дебатов "Истина" родилась у нас, в Псковской области, и за пять лет своего существования выросла в масштабный молодёжный проект, в который в этом году было вовлечено более 1600 старшеклассников из всех муниципальных и городских округов. Мы видим живой интерес и в других субъектах, потому что на этой площадке молодые люди получают навык общественной дискуссии и прокачивают свои лидерские качества. Уверен, что нашей Лиге дебатов "Истина" пришло время стать межрегиональным проектом, и мы готовы в следующем году принять у себя финал Северо-Запада», - поддержал решение молодёжных парламентов председатель Собрания депутатов Александр Котов.

В Собрании напомнили, что члены Молодёжного парламента придумали в 2018 году в рамках «Школы общественно-политического лидера» проект Клуб дебатов «Истина». Спустя год проект выиграл областной грант и при поддержке Собрания депутатов перерос в региональную Лигу дебатов «Истина», количество участников которой за годы существования увеличилось в четыре раза – с 40 до 165 команд.