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Общество

Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области

06.06.2025 12:31|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей — один из самых интересных новостных источников Псковской области, считает исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

«Псковская Лента Новостей — один из самых интересных новостных источников Псковской области. Лично я его читаю уже больше года. Хочется поздравить всех сотрудников с праздником, пожелать им еще два раза по 25, чтобы эта компания никогда не закрывалась, чтобы она нас радовала своими новостями. Буквально на днях был праздник организован Псковской Лентой Новостей в парке Строителей, где я присутствовал, было очень интересно. Хотелось бы пожелать впечатлений, эмоций и сотрудникам, и всем тем, кто слушает, читает и следит за новостями Псковской Ленты Новостей. С праздником, успехов, ярких эфиров и всего самого наилучшего», - сказал Денис Кузнецов. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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