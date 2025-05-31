Общество

Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО

Детский праздник «Все лучшее — детям!» состоялся в парке Строителей в Пскове в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей. В преддверии Дня защиты детей ПЛН вместе с партнерами подготовила для юных гостей насыщенную развлекательную программу с конкурсами, играми, угощениями, призами и подарками.

На празднике дети могли увидеть представление с дрессированными собаками, творческие номера. Под руководством опытных педагогов ребята участвовали в серии творческих мастер-классов. Они могли создать собственные художественные шедевры, нарисовать иллюстрации любимой игры Roblox и даже оживить свои рисунки с помощью технологий дополненной реальности. Готовую работу каждый участник сможет оставить себе или быстро оцифровать.

Любители активного отдыха найдут удовольствие в квесте «Золото Сенсея», организованном командой «Фабрики предпринимательства». Также действовала площадка виртуальной реальности от клуба Portal VR, где можно было совершить невероятные путешествия, открывая новые горизонты познания.

Участники пробовали силы в традиционных русских играх с уникальным проектом «Скобариада — спорт для всех». В праздничную программу была включена и интерактивная площадка от клиники «Псковдент». Важным элементом стал интерактивный павильон от «Ростелеком», где была представлена игра «Безопасный интернет». Также все дети получили сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой».

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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