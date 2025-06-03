Общество

Полицейские предложили псковским школьникам пройти «детектор лжи»

В рамках работы лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» для школьников «Вечерней общеобразовательной школы №1» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно волонтерами антинаркотического движения Псковской области для молодежи города провели тематический квест, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В начале мероприятия ребят пришел поприветствовать многократный призер кубков Мира и Европы, а также европейских и всемирных игр среди силовых структур мастер спорта международного класса по дзюдо и мастер спорта по самбо инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Сергей Фомин.

В рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» он провел разминку с учащимися и показал технику выполнения упражнений.

После разминки участникам была предоставлена уникальная возможность усвоить важную информацию в нетрадиционной форме: они получали знания самостоятельно путем анализа различных ситуаций. Ребята посетили бюро судмедэкспертизы, где узнали о последствиях употребления наркотиков путем ознакомления с историями гибели людей, употреблявших наркотики. Также они прошли «детектор лжи» - еще одну точку игры.

Задача учащихся, перешедших к локации «Формула правды», заключалась в том, чтобы собрать пазл, содержащий сведения об употреблении наркотиков, и отличить, где истина, а где ложь. А для того, чтобы открыть «загадочную шкатулку» на следующем этапе квеста, предстояло разгадать загадки и подобрать тайный код. На станции «Здоровье – это модно!» в рамках эстафеты участники подобрали к фотографиям известных личностей изображения того вида спорта, в котором те отличились.

В завершение полицейские рассказали девушкам и юношам о складывающейся в регионе наркоситуации, напомнили о недопустимости потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о пагубном влиянии наркотиков на организм человека.