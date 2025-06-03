Общество

В Пскове прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от воинского долга

Военные следователи военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата провели рейд в общественных местах города Пскова с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в Военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В результате рейда проверено 15 граждан, в том числе иностранных,

4 человека доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

В ходе рейда проведена разъяснительная работа. До граждан, в том числе иностранных, доведены правила и условия поступления на военную службу по контакту в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.