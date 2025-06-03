Общество

Профилактический рейд провели на Красных Командиров в Опочке

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с участковым социальным работником ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Опочецкого района» и УУП МО МВД России «Опочецкий» провели профилактический рейд в Опочке на улице Красных Командиров, сообщили Псковской Ленте Новостей в МЧС.

Фото: МЧС России по Псковской области

В ходе рейда осуществлены беседы и даны разъяснения по соблюдению требований пожарной безопасности. Для наглядности доводимой информации вручены листовки и памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, необходимых действий при обнаружении пожара, о мерах пожарной безопасности с газовым оборудованием.

До населения доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и рассмотрены основные причины пожаров в жилом секторе.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».