Общество

День молодежи отметят на трех локациях в Пскове 28 июня

В Псковской области состоится масштабное празднование Дня молодежи 28 июня. Основные мероприятия пройдут в Пскове, который станет центральной площадкой региона, однако активности запланированы во всех муниципалитетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

В Пскове праздник развернется одновременно на трех локациях. С 13:00 до 20:00 в Доме молодежи гостей будут ждать интерактивные площадки, маркет молодых предпринимателей, познавательные лекции, дискуссии, бесплатные мастер-классы, розыгрыши призов и подарков. Участники смогут увидеть создание арт-инсталляции от псковских художников.

Кроме того, в Доме молодежи развернутся площадки национальных культур и тематические мастер-классы от представителей стран-участников Международного клуба дружбы Псковской области. Завершением вечера станет «Квартирник» от псковских музыкантов. Особенным подарком для гостей Дома молодёжи станет встреча с топовым блогером, мероприятие пройдет в режиме диалога и завершится автограф-сессией.

В креативном пространстве «Лофт» откроется первая в Пскове резиденция арт-кластера «Таврида», а также пройдет фестиваль косплея с яркими костюмами.

В рамках Дня молодежи в скейт-парке Александра Невского с 12:00 до 20:00 будет организовано восемь турнирных площадок по современным видам спорта: BMX, самокат, скейтбординг, армрестлинг, баскетбол, настольный теннис, фиджитал-спорт, батут. Кроме того, на фестивале будут работать интерактивные площадки: граффити, автозвук, хип-хоп и многое другое.

Юные спортсмены смогут увидеть выступление профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга — представителей академии экстремальных видов спорта SSA (Street Sport Academy). Они проведут показательные выступления.

Организаторы Дня молодежи в Пскове: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, Псковский городской молодежный центр, креативное пространство «Лофт», региональное отделение «Движение Первых» Псковской области.

Генеральный партнер Дня молодежи в Пскове — Псковское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».