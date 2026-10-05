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О роли женщин в истории рассказали ученые из ПсковГУ на Всероссийской конференции

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Учёные Псковского государственного университета выступили с докладами о роли женщин в истории на всероссийской конференции, сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

«На одной площадке с экспертами из РАН и крупных университетов страны наши коллеги обсудили, как женщины сохраняли и передавали традиции народов России и мира», - сообщили в университете.

Проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова раскрыла тему женского участия в частной благотворительности первой половины XIX века. Это новый взгляд на социальную активность женщин и их вклад в жизнь общества.

Преподаватель колледжа, аспирант ПсковГУ Арина Дёмина погрузила слушателей в повседневность Пскова XVIII века: её доклад «"Жена, девка, вдова…" женщины в купеческих богадельнях города Пскова в 70 е годы XVIII века» показал, как через судьбы женщин раскрывается история города и культуры.

Отмечается, что историки ПсковГУ регулярно представляют свои исследования на всероссийском и международном уровне. Университет поддерживает молодых и уже опытных учёных, развивает региональные исследования и интегрирует их в общероссийскую научную повестку.

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